Yoga, nuoto, teatro, tecnologia...in Circoscrizione 7 “Arte & Sport” per la terza età

La fitta rete di proposte rivolte dalla Circoscrizione 7 agli over 60 si arricchisce anche quest'anno delle iniziative di “Arte & Sport”, cartellone di attività sportive, ricreative, artistiche, culturali e del benessere dedicate alla terza età. A proposito sono state aperte le iscrizioni.

“Arte & sport” per la terza età

Il calendario, che andrà da ottobre 2023 a maggio 2024, prevede yoga, acquagym, nuoto, ginnastica dolce, teatro, formazione di base per le nuove tecnologie, naturopatia e potenziamento cognitivo organizzate dalle associazioni CFS S.S.D., Panta Rei SCS, Safatletica, Tekhné, U.S. Acli Torino, Auser Volontariato Torino e S.S.D. Lapolismile: “Oltre a queste attività - sottolinea il presidente della Sette Luca Deri - sono quotidianamente a disposizione dei residenti appartenenti a questa fascia di popolazione tre Centri d’Incontro aperti ogni pomeriggio. Le strutture si trovano in Corso Belgio 91, Corso Casale 212 e via Cuneo 6bis”.

Progetti innovativi

Tra i progetti presentati ce ne sono 2 particolarmente innovativi: si tratta di “Sicuramente donna 23”, promosso dall'associazione Yoshin Ryu per migliorare il senso di sicurezza nei confronti dell'altro, e “Classi creative”, attivato dall'associazione Invasioni Creative per l'utilizzo narrativo di smartphone e computer. Le attività di nuoto, a causa della chiusura della Piscina Colletta per i lavori del Pnrr, si svolgeranno alla Lido di via Villa Glori 21: “Ringraziamo - aggiungono i coordinatori Ferdinando D'Apice e Silvio Sabatino – la Circoscrizione 8 per averla messa a disposizione”.

Come iscriversi

Le attività di “Arte & Sport” sono riservate ai cittadini sopra i 60 anni residenti sul territorio della Circoscrizione 7: per iscriversi occorre recarsi presso il Centro Civico di corso Vercelli 15 dall'8 settembre; gli orari sono disponibili sul sito https://www.comune.torino.it/circ7.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Cultura e Tempo Libero ai numeri 01101135722 e 01101135721.