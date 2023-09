Tragedia nel Cuneese: centauro 24enne di Rivoli muore in un incidente a Melle

Moto contro auto a Melle, in valle Varaita, nel pomeriggio di oggi 10 settembre.

Purtroppo, nello scontro, ha perso la vita un motociclista di 24 anni, Alex Avezzano, originario di Rivoli. La ragazza che era sul mezzo con lui, anche lei di Rivoli, 23 anni, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata con l'eliambulanza al CTO di Torino.



L'ìincidente è avvenuto verso le 16,30 sul rettilineo della strada per Sampeyre, sulla provinciale 34 in Località "Mejra bianca", davanti all'Azienda agricola Roggero.



Praticamente illesa la donna, 33 anni, alla guida della vettura coinvolta, una Peugeot 3008. Pare che la vettura, al momento dell'impatto, fosse intenta a svoltare per entrare nel cortile dell'azienda, dove c'è un piccolo negozio di prodotti tipici. Ma sulla dinamica e le cause sono in corso indagini e approfindimenti da parte delle forze dell'ordine.