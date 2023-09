A Torino arriva la Velo Parade, una sfilata dedicata alla mobilità sostenibile in tutte le sue forme

Un pomeriggio dedicato alla mobilità attiva e sostenibile, in tutte le sue forme: è questo l'obietto della Velo Parade, organizzata dal gruppo Future Parade in collaborazione con molte associazioni di Torino e non solo per sabato 16 settembre. L'evento è inserito tra le iniziative promosse in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.La Velo ParadeGli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare gratuitamente con mezzi “a propulsione umana” come biciclette, rollerblade, skateboard, longboard, onewheel e molto altro ancora. La sfilata percorrerà diversi punti simbolici della città con partenza dal Motovelodromo di corso Casale alle 15 e arrivo nello stesso luogo; ad ogni tappa si affronteranno tematiche diverse. Ecco l'elenco: parco del Meisino (ambiente e biodiversità), circolo Kontiki di via Cigliano (crisi climatica), parco Dora (inclusione, mobilità, micromobilità e storia dell'area), piazza Castello (mobilità sostenibile), parco del Valentino (mobilità e ambiente).A spiegare il senso dell'evento sono gli stessi promotori, che supporteranno anche alcune campagne ambientaliste come quella del comitato Salviamo il Meisino: “Coloreremo – dichiarano - Torino con una sfilata itinerante di mezzi di tutte le forme e dimensioni lungo un percorso arricchito da uno sperimentale dj set che toccherà diversi quartieri della città; durante le tappe parleremo della nostra idea di mobilità attiva, Città 30, sicurezza nelle strade, inclusione e ambiente con un focus sullo scrigno verde del Parco del Meisino e la necessità di preservare aree delicate, terreni vergini e tutela ambientale”.Future ParadeL'occasione, per Future Parade, sarà anche quella di presentarsi alla città: “Siamo persone – spiegano – utenti della strada: usiamo pattini, bici, skateboard e monopattini per andare a lavoro, a scuola, all’università, per uscire con gli amici o per fare la spesa; purtroppo non ci riusciamo sempre, anche se vorremmo, perché ci sono delle difficoltà urbanistiche e culturali che vorremmo abbattere”.Il gruppo, inoltre, specifica anche i propri obiettivi: “Future Parade – proseguono - è nata dalla sinergia di realtà torinesi diverse ed eterogenee, ma unite da obiettivi comuni. Vogliamo essere utenti della strada considerati, riconosciuti e protetti, vogliamo ridisegnare, insieme a tutta la cittadinanza, la mobilità di Torino; vogliamo costruire, insieme, una città vivibile. Esigiamo una rapida e drastica riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti: per farlo è necessario incentivare la mobilità attiva e sostenibile”.