Atp Finals, il trofeo arriva a Torino: "Puntiamo ad altri 5 anni, anche con aiuto economico del Governo"

Meno 2 mesi. È ufficialmente partito il conto alla rovescia per le Nitto Atp Finals 2023, che si svolgeranno al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre. E il trofeo dell'evento, che vede sfidarsi i migliori otto tennisti al mondo, oggi ha fatto tappa in Sala Marmi. Ad accoglierlo il sindaco Stefano Lo Russo ed il governatore Alberto Cirio.

Manifestazione diffusa

"Per Torino - ha osservato il primo cittadino - è una vetrina internazionale importante e un grande manifestazione sportiva che cercheremo, come abbiamo fatto per tutta la scorsa edizione, di fare in modo sia diffusa e coinvolga le torinesi e i torinesi". "Cercheremo di rendere le Atp Finals - ha aggiunto - un evento bello da vivere, anche per tutti coloro che non avranno la fortuna di poter vedere i match tennistici e invece potranno godere della presenza delle Atp Finals in città".

Altri 5 anni di Atp Finals

Tra fine 2023 ed inizio 2024, Nitto Atp dovrà decidere se riassegnare l'evento sportivo per altri cinque anni al capoluogo piemontese. La concorrenza però è molto agguerrita: in particolare gli stati arabi, quelli che si affacciano sul golfo Persico, sarebbero interessanti ad ospitare il torneo. "Noi faremo di tutto, - ha spiegato Lo Russo - in collaborazione con la Federtennis e con la Regione, per convincere Atp a continuare ad assegnare per altri 5 anni l'evento alla nostra città".

Dialogo con il Governo

"Siamo convinti - ha proseguito il sindaco - di avere delle carte da giocare, come il fatto che tennisti e spettatori delle passate edizioni siano rimasti molto soddisfatti della capacità che ha avuto Torino di organizzare un grande evento" . "E di avere, nell'ambito di un rapporto collaborativo, il Governo dalla nostra parte per interloquire anche rispetto alle richieste economiche del comitato Atp" ha concluso Lo Russo.

Oltre 220 mln di ricadute

E la Regione, come ha confermato il governatore Alberto Cirio, è a fianco del Comune perché Torino ospiti per un altro quinquennio le Atp Finals. "I grandi eventi - ha sottolineato il Presidente - portano risorse economiche: le Atp Finals dell'anno scorso hanno prodotto oltre 220 milioni di euro di ricadute. Ogni euro investito dal pubblico sui grandi eventi sportivi rende 7 euro e mezzo: questo significa che lo sport non è solo blasone e passione, ma anche economia e posti di lavoro. In questo noi crediamo e continuiamo a investire".

"Lavoriamo per mantenerli in futuro"