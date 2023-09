A Vallette la ciclabile si allunga e da corso Ferrara arriva fino a corso Grosseto

Nuovi fondi per rilanciare il quartiere delle Vallette

Vallette diventa a misura di bicicletta. Questa mattina la giunta, su proposta dell'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione e il completamento della pista ciclabile tra corso Ferrara e corso Grosseto.

Prolungamento su corso Ferrara

Il nuovo asse consentirà a chi viaggia sulla due ruote di proseguire su corso Ferrara, nell'ambito del progetto di sistemazione di corso Grosseto per il collegamento ferroviario Torino-Ceres. La ciclabile sarà bidirezionale e avrà una larghezza di 2.70 metri: i parcheggi verranno spostati verso la strada, per proteggere così i ciclisti. Sarà previsto però un corridoio per la salita e discesa degli automobilisti dai veicoli.

Un milione e mezzo di interventi

Vicino agli incroci verranno realizzate isole di protezione per aumentare la sicurezza dei pedoni e la visibilità degli attraversamenti. Le fermate dei bus e tram, dove necessario, saranno riprogettate e tutte attrezzate con pensilina, segnalazioni tattili e transenne di protezione. La spesa complessiva per i lavori è di 1 milione e 500 mila euro ed è finanziata con fondi provenienti dal Ministero dei Trasporti, nell'ambito del Programma innovativo per la qualità dell'abitare - PINQuA.

Gli altri cantieri

Con quest'ultimo progetto sono stati sovvenzionati altri progetti alla Vallette, con l'obiettivo di rendere il quartiere di Torino nord più accessibile, verde e sostenibile. Tra gli interventi prevista anche la riqualificazione della ciclabile di corso Cincinnato, con l'abbattimento anche delle barriere architettoniche.