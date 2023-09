Emergenza abitativa, il sindaco di Grugliasco ottiene la ristrutturazione di 13 alloggi popolari

A Grugliasco e in tutta la provincia di Torino l’emergenza abitativa è diventata pressante. Dopo l'intervento del sindaco Emanuele Gaito, qualcosa si è mosso in casa Atc. Quest'anno gli alloggi che si è riusciti ad assegnare sono pochi e le liste d’attesa si stanno allungando. Per questo il sindaco ha scritto una lettera ad Atc manifestando tutta la sua preoccupazione per una situazione che rischia di diventare drammatica.