Meteo, a Torino e sul Piemonte si avvicina l'autunno. Ma le nuvole non porteranno molta pioggia, per ora

Si avvicina l'autunno, a Torino e in Piemonte. E lo confermano anche gli esperti di Datameteo. L'alta pressione nei prossimi giorni cederà infatti spazio a blande correnti occidentali legate a deboli perturbazioni di passaggio. Le temperature rientreranno nella media del periodo, e non sono esclusi episodi temporaleschi di una certa rilevanza.

A Torino quindi avremo questa situazione: inizio settimana ancora con sole e cielo sereno che saranno protagonisti, con solo qualche nube pomeridiana sui rilievi alpini che occasionalmente potranno produrre isolati piovaschi. Velature in arrivo da ovest a partire dalla serata. Temperature stazionarie, con massime ancora attorno 30/31 °C. Venti praticamente assenti o deboli a regime di brezza.

Ma già tra martedì e mercoledì, le nubi diventeranno sempre più estese e compatte, portando un aumento anche degli episodi di rovesci e possibili deboli temporali nel pomeriggio di domani, principalmente sui settori alpini settentrionali e Valle d'Aosta. Mentre mercoledì ci sarà il passaggio di una perturbazione con cielo per lo più molto nuvoloso o coperto e precipitazioni più diffuse soprattutto su Valle d'Aosta e nord Piemonte, ma non si escludono locali rovesci o temporali sulle pianure ed in città.