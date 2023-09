Disagi e rallentamenti sull'A21 Torino-Piacenza a causa di un incidente

Chi si trova sul tratto torinese o astigiano dell’A21 in direzione Piacenza, o sta per immettercisi, dovrà affrontare numerosi disagi poiché, a causa di un incidente verificatosi poco prima delle 13, è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare il tratto compreso tra Alessandria Est e l’allacciamento con la A7.

Pertanto la Satap, società che gestisce l’autostrada, consiglia l’uscita ad Alessandria Est o Ovest, con transito sulla SS10 e rientro a Tortona. Oppure, in alternativa, di deviare sulla A21 Genova e seguire D26, poi A7/A21 Per Piacenza.

Da segnalare, infine, che si stanno registrando circa 2 chilometri di coda anche in direzione opposta, ovvero tra l’allacciamento A7 e Alessandria Est in direzione Torino a causa dei ‘curiosi’ che rallentano in prossimità del luogo in cui stanno operando i soccorritori.