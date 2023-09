Il generale Lunardo lascia Torino: “I problemi non si risolvono militarizzando, la cultura è la risposta”

“Vado via non in lacrime, ma amareggiato”. Ha trattenuto a stento la commozione il generale Claudio Lunardo, comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, in procinto di trasferirsi a Roma per assumere il comando del Reparto Autonomo.

Tanti i bei momenti da ricordare

Un incarico di prestigio, che non offusca il legame e soprattutto il lavoro svolto a Torino negli ultimi due anni. “Il momento più bello? La collaborazione con il liceo artistico Cottini: abbiamo girato più di 200 istituti solo nell’ultimo anno, per dialogare con i ragazzi e prevenire i futuri reati con messaggi culturali importanti” ha affermato Lunardo.

La bici lanciata dai Murazzi il ricordo più triste

Il momento più brutto, invece, la vicenda della bicicletta scagliata su Mauro Glorioso, ai Murazzi: “Quello è il ricordo più amaro, triste. Ci siamo sentiti emotivamente coinvolti. Però, nella tragedia abbiamo scoperto anche ragazzi bravi, che hanno raccolto i nostri appelli e contribuito a identificare gli autori del folle gesto, grazie alle loro testimonianze”.

Una risposta, quest’ultima a fenomeni sempre più in voga come quello della baby gang. Il ritratto fatto dal generale di Torino è di una città con tante luci e altrettante ombre. Inutile negare la presenza di truffe agli anziani, maltrattamenti in famiglia o presenza sempre più massiccia di droga in circolo. Importante però segnalare l’aumento delle denunce e il grande lavoro Inter istituzionale. Un approccio unico nel suo genere, per parola dello stesso generale.

"Torino non è Caivano"

“Io sono ai titoli di coda, ma posso dire di aver visto città più problematiche e complesse. Torino non è Caivano e ha una peculiarità: ogni difficoltà o progetto l’abbiamo condiviso in un percorso di sinergia con le altre istituzioni. Ringrazio i colleghi per il lavoro svolto” ha concluso Lunardo.

Al suo posto il colonnello De Cinti

Il suo successore alla guida del Comando Provinciale dei carabinieri sarà il colonnello Roberto De Cinti. A lui il compito di portare avanti la direzione dei carabinieri, con un suggerimento preciso: “Non si risolvono i problemi militarizzando le città, ma favorendo la diffusione dell’aspetto culturale”.