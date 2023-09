Non solo le frecce tricolori, i 'ciceroni del vento' di Datameteo protagonisti dell'air show per i 100 anni dell'aeronautica militare

Le frecce tricolori saranno le protagoniste più attese del weekend all'Aeroclub di Torino, dove verranno celebrati in grande stile i 100 anni dell'aeronautica militare con eventi, concerti ed esibizioni.

Datameteo Educational OdV e l'ambiente

Paolo Caraccio e il team di Datameteo Educational OdV avrà uno spazio riservato, lontano dalla pista ma molto vicino alle transenne e al pubblico, per spiegare il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale utilizzando come anfiteatro sensoriale una mongolfiera che non può più volare ma che è stata risistemata per l'occasione, facendone una originalissima location per raccontare a giovani e meno giovani l'importanza dell'ambiente e del risparmio energetico.

I Ciceroni del vento e una vecchia mongolfiera

Non a caso, questa mongolfiera (che sarà posizionata in orizzontale, usando per tenerla assicurata al suolo due ventilatori elettrici che consumano come una lampadina) sarà il palcoscenico di una narrazione semplice e chiara per tutti, a margine di un evento per il quale sono attese a Torino 120 mila persone. "Vogliamo certificare lo sviluppo di un intero settore e ne vogliamo parlare proprio per questo - ha spiegato Paolo Caraccio - noi saremo invitati come all'air show come partner educativo con il progetto "I Ciceroni del vento", per spiegare il cambiamento climatico e l'importanza della sostenibilità ambientale partendo da uno dei sogni dell'uomo (e del bambino) quale il volo".

Cappellino e polo ecosostenibili