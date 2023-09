Strage di Brandizzo, il sindaco Bodoni: "Lunedì ritroviamoci davanti alla stazione per pregare per Giuseppe e le altre vittime"

Appuntamento davanti alla stazione per pregare

Il 18 settembre, come spiega il sindaco Paolo Bodoni in un post Facebook, la comunità si ritroverà per stringersi attorno alla famiglia Sorvillo e a quella degli altri quattro operai. L'appuntamento è alle 19 davanti alla stazione dei treni "per pregare e ricordare chi non è più rientrato quella notte a casa".