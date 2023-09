Il ruolo delle materie prime: uno sguardo più da vicino ai mercati chiave del trading

Una borsa merci è una piattaforma basata su regole in cui acquirenti e venditori interagiscono per scambiare contratti basati sul commercio di materie in gergo definito commodity trading. Esistono tuttavia diversi modelli per gli scambi di merci e altrettanti livelli di sofisticazione a seconda degli obiettivi, della capacità istituzionale e del contesto operativo. Ciò rende questo commercio uno dei punti chiave sul mercato del trading, per cui vale la pena conoscerne a fondo il ruolo che svolge.

Qual è il ruolo delle materie prime nel trading?

Il commercio delle materie prime presenta diversi potenziali vantaggi a livello di mercato, ma anche chiari limiti. Per quanto riguarda quest’ultimo, una borsa è fondamentalmente incapace di mettere ordine da sola in un sistema di mercato agricolo. Premesso ciò, il commodity trading è semplicemente un meccanismo di scambio che, in molti modi, riflette le condizioni prevalenti formali e informali in un sistema di mercato. Tuttavia, laddove sussistono le condizioni appropriate, una borsa merci può facilitare la scoperta dei prezzi, la gestione del loro rischio e un commercio più efficiente, tutti aspetti fondamentali per trasformare i sistemi di mercato verso una maggiore inclusività e un coinvolgimento del settore privato ossia quello in cui operano i trader professionisti e neofiti. La scoperta del prezzo tra l’altro è il processo di determinazione di quello del mercato delle materie prime attraverso l’interazione di acquirenti e venditori. Quando l’ampiezza e il volume delle transazioni in borsa riflettono quelli delle transazioni nel mercato fisico, i partecipanti allo scambio possono quindi arrivare nel tempo a un prezzo che rappresenta la domanda e l’offerta sottostante di un determinato asset. Quando ciò accade, gli interessati sono più capaci di prendere decisioni di investimento ben informate e quindi a basso rischio di perdite di capitale investito.

Il trading sulle materie prime minimizza i rischi di perdite

La gestione del rischio di prezzo nelle commodity trading avviene nel momento in cui gli operatori di questo mercato online possono negoziare contratti futures e/o opzioni. In sostanza, entrambi, consentono a un trader con esposizione al rischio di prezzo di assicurarsi che sia al ribasso. Ad esempio, un soggetto che opera nel settore agricolo e che investe oggi in input lo fa con un prezzo di output anticipato al momento del raccolto. Se in questo frangente il prezzo è inferiore a quello inizialmente previsto dal produttore stesso, a causa di cambiamenti fondamentali nell’offerta e/o della domanda o ancora a seguito della volatilità speculativa dei prezzi a breve termine, può perdere molto denaro e potenzialmente essere meno disposto o in grado di investire in un successivo ciclo produttivo. Negoziando contratti futures e/o opzioni, un produttore può tuttavia, proteggersi da tale rischio di ribasso e raggiungere il tanto ambito successo.

Come ottenere successo con il commodity trading?