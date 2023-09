Leone 1897 presenta la nuova immagine del brand partendo dall'iconica pastiglia

La magia dell’arte confettiera, che da sempre fa di Leone 1857 un delizioso capolavoro italiano, oggi aggiunge un nuovo tassello alla sua storia di eccellenza presentando al pubblico la sua evoluzione. In un autunno ricco di novità tutte da assaporare, l’azienda dolciaria torinese custodisce la tradizione e la ripropone in una veste più moderna, ricca di colori e preziosi dettagli art déco, per celebrare la felicità di un’esperienza di gusto senza tempo.

In un percorso di costante evoluzione, oggi come nel 1857, Leone esprime il “gusto del momento” attraverso sapore e bellezza. Un alto valore estetico che oggi trova espressione nella nuova immagine del Brand, fedele all’heritage dell’azienda ma resa più contemporanea grazie al supporto dell’Agenzia internazionale Design Bridge and Partners. Un percorso intrapreso con l’obiettivo di esaltare i tratti distintivi del DNA Leone, declinandoli e rendendoli riconoscibili in tutte le linee di prodotto, dalle caramelle fino al cioccolato.

“L’evoluzione e l’innovazione - commenta Mario De Luca, Marketing Director del Brand - fanno parte della nostra identità. Dare valore alla storia del Marchio, rispecchiando al contempo i cambiamenti delle tendenze e del gusto dei consumatori, è una prerogativa di tutte le eccellenze Made in Italy capaci di resistere al passare degli anni.

Il rilancio è frutto di una costante ricerca finalizzata al miglioramento dei prodotti per consolidare il nostro posizionamento nel segmento “super premium” del Confectionery.

La sfida di Leone è quella di conciliare tradizione e modernità, restando fedele alla propria mission: creare occasioni di autentica felicità attraverso prodotti buoni e ingredienti ricercati, che coinvolgono i sensi a 360°, dal palato alla vista”.

Prende così vita un nuovo packaging che parte dallo studio dell’archivio storico dell’azienda e culmina nella proposta di un concetto di “evasione sensoriale” che si riflette nelle molteplici declinazioni di prodotto. Gioia, felicità e colore si accostano ai più tradizionali dettagli oro e art déco, esprimendo uno stile più “attuale” ma pur sempre legato al passato della storica azienda dolciaria.

Nella scatoletta delle iconiche pastiglie la tradizione incontra l’evoluzione naturale del gusto dei consumatori di oggi: le pastiglie, sempre più buone, vengono ancora lavorate con gli antichi stampi in bronzo, ma hanno un gusto più intenso e una consistenza più piacevole.

Un continuo migliorarsi a livello gustativo per i 18 flavours: dai distintivi violetta e miste dissetanti che hanno fatto la storia del brand ai più classici menta piperita, fragola e ciliegia fino agli innovativi e sorprendenti spritz e mojito.

La confezione, ora richiudibile, più pratica e funzionale da portare con sé, diventa anche più sostenibile grazie alla riduzione della carta del 30%.