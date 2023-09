Ritmika 2023: 4 giorni di concerti, 9 artisti, 7 mila spettatori: tutti i numeri di un'edizione di successo

Per 4 giorni, dal 6 al 9 settembre, davanti a 7mila spettatori si sono alternati sul palco di Ritmika, al PalaExpo di Moncalieri, 9 artisti: i Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di X Factor e Giovanni Ti Amo nella serata Open; Paola & Chiara e Whitemary; Planet Funk e The Bloody Beetroots; Mobrici, ex frontman e compositore dei Canova e il djset con Franco Frassi e Cristian Emme che hanno trasformato in una festa a ingresso gratuito l’ultima serata.

Sessanta, al giorno, i lavoratori professionisti dietro le quinte, tra tecnici, fonici, addetti al montaggio palchi, direttori di produzione, attrezzisti, operatori della sicurezza, facchini, runner, operatori luci, service, driver, ecc… che hanno messo in piedi tutti gli spettacoli. Centocinquanta i giovani volontari che hanno affiancato lo staff.

Un pubblico composto da 28% uomini e 72% donne. Età: 8% 0-18 anni, 3% 19-25 anni, 42% 26-35 anni, 39% 36-50 anni, 8% over 51. Provenienza: 19% Moncalieri, 25% Provincia di Torino, 38% Torino città, 17% Piemonte, 1% resto d’Italia.

I social hanno registrato una crescita esponenziale: +33% pagina Facebook, +24% profilo Instagram. I contenuti pubblicati, sia in organico e sia in formato ADV, sono stati mostrati a 1.876.951 utenti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Sono state inoltre conteggiate 6.500 consumazioni: 1.000 pasti e 5.500 drink, oltre a 4.400 litri di acqua potabile gratuitamente somministrata e 281 chili di plastica salvata.

"Ritmika – afferma Davide Guida, assessore alle Politiche per i Giovani di Moncalieri - si conferma un grande evento di Moncalieri, capace di coinvolgere i giovani, le famiglie e le associazioni della nostra città e, allo stesso tempo, di attrarre pubblico da tutto il Piemonte. La formula vincente è mettere al centro le persone, da chi viene ad ascoltare un concerto fino ai ragazzi che hanno l’occasione di partecipare come staff. Attraverso la musica, far vivere un’esperienza unica. Siamo già al lavoro per la nuova edizione del 2024, non mancheranno novità".

"Ritmika si conferma un appuntamento tanto atteso e variegato – aggiungono Alessio e Fabio Boasi di Fondazione Reverse, direzione artistica e organizzativa di Ritmika - L’eterogeneità che cerchiamo ogni anno nelle proposte musicali si riflette nella grande varietà di pubblico e questa è la cifra stilistica di Ritmika: il nostro obiettivo non è tanto crescere nei numeri, ma ampliare la platea per raggiungere davvero tutti, in una location fortemente identitaria come il Palaexpo, che è il cuore degli eventi cittadini".