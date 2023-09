La generazione Z raccontata dai giovani: Eraclea e Ied insieme per premiare i talenti creativi

È avvenuta nella suggestiva cornice della Nuvola Lavazza, la premiazione dei vincitori del progetto “Made for creators. Like you”, nato dalla collaborazione tra il brand Eraclea, marchio del Gruppo Lavazza e l’Istituto Europeo di Design di Torino.

Il progetto, avviato lo scorso Aprile, ha coinvolto attivamente gli studenti dei diversi corsi triennali dello IED ed è nato con l’obiettivo di far raccontare la generazione Z direttamente dai giovani.

Protagonista del progetto è Chill, il nuovo iced cappuccino Eraclea dalla forte identità distintiva, pensato per un target giovane, ideale per la consumazione on-the-go e personalizzabile. Chill è la soluzione perfetta per avere a portata di mano una bevanda fresca e gustosa ed è un prodotto che strizza l’occhio ai giovani designer, accompagnandoli nelle loro passioni e rendendo unici e pieni di gusto i momenti di creatività.

Consci della ricchezza e della bellezza di potersi confrontare con giovani creators, Eraclea ha deciso di investire concretamente sul loro talento offrendo agli studenti la possibilità non solo di confrontarsi con il mondo lavorativo, ma anche di poter potenzialmente diventare gli ideatori della prossima campagna di comunicazione 2024 di Chill, oltre a ricevere in dotazione strumenti funzionali per le lezioni.

Scoprire come gli studenti hanno saputo esplorare e sviluppare la campagna di comunicazione per il prodotto è stato molto stimolante e fonte di nuove ispirazioni per il team di Eraclea, tanto che ha deciso di valorizzare al meglio tutti i progetti presentati, non solo quello vincitore, allestendo a Settembre una mostra nel proprio quartiere generale a Torino, in Nuvola Lavazza.

“Da sempre siamo vicini al mondo accademico e a quello dei giovani che cerchiamo di sostenere concretamente attraverso iniziative che possano valorizzarli al meglio. Per questo nuovo progetto non potevamo trovare partner migliore di IED, bacino di giovani talenti creativi e dallo spirito innovativo, perfettamente in linea con il messaggio del prodotto Chill” ha commentato Igor Nuzzi, Regional Director Italia e Svizzera del Gruppo Lavazza.

Il progetto “Made for creators. Like you” è stato concepito da Eraclea proprio con l’intento di valorizzare e concretizzare l’impatto di Chill come stimolatore di creatività per la Generazione Z, scegliendo come partner lo IED di Torino, parte dell'importante network internazionale IED.

12 studenti iscritti ai corsi triennali in Illustrazione, Graphic Design e Design della Comunicazione hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco con le proprie idee per interpretare da un punto di vista visivo il mood di Chill. Dopo aver ricevuto un brief del prodotto e del mood che con esso si vuole trasmettere, il compito assegnato agli studenti è stato quello di sviluppare sia una nuova versione del key visual sia un video che rappresenti i valori di Chill, il tutto sotto la sapiente guida dei docenti IED Andrea Viberti, Gabriele Pino, Marco Corbo e Andrea Conti, e di alcuni esperti di marketing interni al team Lavazza.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di mostrare i propri lavori anche al tiktoker e artista a tutto tondo Gioele Corradengo, in arte sexdreams, che ha fornito ai ragazzi il proprio punto di vista e ha mostrato al proprio pubblico i primi risultati ottenuti.