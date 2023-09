Artissima torna dal 3 al 5 novembre e compie 30 anni: "Decliniamo al futuro il nostro passato"

Dal 3 al 5 novembre negli spazi dell'Oval di Torino torna Artissima, che compie 30 anni. Un compleanno, come ha sottolineato il direttore Luigi Fassi, che è l'occasione "per guardare avanti. In quest'edizione la fiera d'arte contemporanea racconta la sua identità, declinando al futuro il proprio passato".

Le new entry

Complessivamente parteciperanno 181 gallerie italiane e internazionali, 68 delle quali propongono progetti monografici. Nei 20mila mq dell'Oval saranno presenti 33 paesi da 4 continenti, con il 58% di espositori stranieri. A guidare la classifica l'Italia con 77 gallerie, seguita da Austria e Germania (13), Francia (12) e Regno Unito (10). Espongono per la prima volta in fiera 39 gallerie. Tra queste Good Weather (North Little Rock, Little Rock, Chicago), Cristina Guerra (Lisbon), Meyer*Kainer (Vienna), Raster (Warsaw), The Sunday Painter (London), Unit 17 (Vancouver).

4 sezioni

Gli spazi del Lingotto accoglieranno le quattro sezioni consolidate della fiera - Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions - e le tre sezioni curate (Disegni, Present Future e Back to the Future).

La cura

Tema al centro dell'edizione 2023 è "Relations of care", concetto sviluppato in un recente saggio dall'antropologo brasiliano Renzo Taddei. La fiera individua e propone la cura come premessa e fine ultimo dell'avanzamento del sapere che deve essere mirato a preservare la diversità e il valore di ogni forma di vita del mondo che abitiamo.

I commenti