Moncalieri: evade dai domiciliari per andare a farsi una passeggiata: arrestato

Una telefonata ti allunga la vita, recitava un vecchio spot televisivo di alcuni fa. Una passeggiata, invece, di solito fa bene alla salute, ma se ti trovi agli arresti domiciliari può costare cara. Come è successo nei giorni scorsi ad un uomo, sorpreso durante un controllo dai carabinieri mentre era in giro per la città.

"Ero stufo di restare fermo a casa"

Sottoposto alle misure cautelari, è stato fermato dai militari dell'Arma per un controllo in via Somalia: in pochi istanti è subito emersa la verità ed è scattato il fermo. Per giustificarsi, l'uomo ha detto che era stufo di dover restare a casa, dicendo di non sapere che la sua posizione lo costringeva a non muoversi dalla propria abitazione.

Il giudice conferma poi i domiciliari

Inevitabile è scattato l'arresto ma poi il giudice, informato di quanto era accaduto, ha confermato la misura dei domiciliari, decidendo di non calcare la mano.