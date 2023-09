Vino, regate nel Po e rompicapi, Pop in the City porta a Torino 30 sfide da risolvere in 8 ore

Arriva anche a Torino la sfida delle sfide di Pop in the city

Trenta sfide in 8 ore per conoscere Torino: sabato 23 settembre la città sarà inondata dai partecipanti della race 'Pop in the city'. Si tratta di una gara organizzata da una società francese che da più di 10 anni porta questi 'raid urbani' in giro per l'Europa: oltre 40 edizioni, dal 2012, che hanno toccato dieci Paesi.

Per la prima volta a Torino, Pop in the city porterà 600 partecipanti in giro per le strade a risolvere rompicapi, praticare sport e giochi, frequentare i musei e conoscere gli usi locali. L'obiettivo: completare il maggior numero di sfide entro il tempo limite, girando per la città e scoprendone ogni angolo. Tra le sfide - per ora tenute segrete dagli organizzatori - ci sono una pagaiata sul Po, degustazioni alla cieca, imparare il linguaggio dei segni in una zona che va dal Valentino ad Aurora, passando per il Centro e Crocetta. Le 30 sfide sono divise in cinque categorie: arte, sport, avventura, cultura e solidarietà, e promuovono dieci diversi valori tra cui tolleranza e solidarietà con le popolazioni locali, rispetto e conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, parità e uguaglianza di genere.

Julie Gabelle, project manager dell'evento, alla presentazione della race nel palazzo civico di Torino ha raccontato: "Lo scopo di Pop in the city è staccare qualche giorno con la formula del city break, ma anche un modo diverso per fare turismo. Per la città, invece, porta a comunicare e promuoversi diversamente, oltre ai benefici economici dovuti ai partecipanti. In Italia l'ultima volta è stato 10 anni fa, questo è un gran ritorno".

"Questo evento è giocare, e giocare significa raccontare - ha commentato l'assessore al turismo e allo sport, Domenico Carretta -. Serve anche per sprovincializzare le discussioni che a volte avvengono intorno al turismo. Questa città offre un turismo diverso, sostenibile, l'evento si coniuga con la nostra voglia di raccontare la città: c'è il fiume, ci sono i musei, c'è lo sport".

Tra i partner il CUS Torino. Il presidente Riccardo D'Elicio ha spiegato: "L'entusiasmo che traspare è straordinario, per questo CUS Torino si è buttato a capofitto e supporta con piacere l'organizzazione della manifestazione Pop in the city, un'iniziativa unica nel suo genere".