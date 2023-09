Un vero e proprio tesoro è rinato a Torino: riaperta la biblioteca di libri in Braille

Un tesoro nascosto, forse dimenticato, ma oggi recuperato e riportato alla luce: ha finalmente riaperto, infatti, la biblioteca di libri in Braille della Città di Torino. I volumi hanno trovato spazio in una sala dello storico palazzo dell'Istituto per Ciechi di via Nizza 151, ora sede di APRI Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti e UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che la gestiranno insieme.



La biblioteca Braille

La biblioteca contiene circa 7mila titoli tra narrativa classica e contemporanea, saggistica, stampa e musica, realizzati nell'alfabeto più utilizzato dalle persone cieche: “Siamo molto emozionati – ha commentato il presidente di APRI Marco Bongi – perché questo patrimonio librario ha le sue origini molto indietro nel tempo, più precisamente nel 1879 anno di fondazione dell'Istituto. Nel corso dei decenni ha incrementato le sue dotazioni avendo a disposizione libri molto antichi, alcuni dei quali risalenti addirittura al 1860. Nonostante le centinaia di dita che ci sono passate sopra, non si sono deteriorati e continuano ad essere leggibili; speriamo che la nuova vita di questa biblioteca possa rappresentare una delle tante attrattive di Torino”.

Al suo interno vengono custodite anche autentiche rarità: “La chicca forse più preziosa – ha concluso – è rappresentata dagli spartiti. La richiesta è molto alta perché molti musicisti ciechi fanno fatica a trovare partiture trascritte in alfabeto Braille”.

Il contributo della Città di Torino

Il recupero della biblioteca Braille è stato finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura con il coordinamento della Biblioteche Civiche Torinesi e del Servizio disabilità sensoriali della Città di Torino: “Si tratta - ha sottolineato l'assessore al welfare Jacopo Rosatelli – del frutto della collaborazione tra diverse strutture, un segnale della capacità di lavorare insieme dato dai diversi dipartimenti dell'amministrazione. La biblioteca dimostra la nostra attenzione nel garantire a tutti l'accesso al patrimonio librario”. La struttura sarà aperta il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 17; il catalogo, reso accessibile, è disponibile sul sito delle Biblioteche all'indirizzo https://bct.comperio.it.