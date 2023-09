Una nuova biblioteca per i piccoli pazienti della Neuropsichiatria Infantile del Regina Margherita: dona un libro

Il libro come aiuto alla cura. All'inizio della pandemia Covid-19 la Bibliomouse, la biblioteca dell’ospedale Regina Margherita, è stata smantellata e mai riaperta. E così Dear Onlus, un'organizzazione non profit che si occupa di umanizzazione dei luoghi di cura, ha lanciato una raccolta fondi per comprare i libri per la Neuropsichiatria Infantile.