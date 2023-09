Via Traves al collasso, 500 migranti nel centro: “Così non possiamo andare avanti, intervenga il Governo”

Esplode l’emergenza migranti a Torino. Con i pullman arrivati questa mattina in città, sono ora 500 le persone ospitate in via Traves.

Un sito che dovrebbe avere una capienza massima di 180 persone e che ne vede presenti più del triplo. I migranti sono ovunque: nei container, su letti a castello, nelle tende singole, in tensostrutture. Letteralmente ovunque. Anche fuori, all’aperto.

Questa mattina sul posto si è recato il sindaco Stefano Lo Russo, per comprendere al meglio la situazione: "Siamo al limite, pensiamo che occorra un’iniziativa forte da parte del Governo per evitare che degeneri".

"Siamo in una situazione critica - ha proseguito il primo cittadino -. Abbiamo risposto all’appello del Governo ma non possiamo andare avanti per molto perché via Traves dovrà gestire l’emergenza clochard. Ho chiesto al ministro della Difesa Guido Crosetto di interessarsi della questione, per cercare di capire se ci sono immobili dismessi o vuoti che possano aiutare ad alleggerire la pressione".

Il presidente della Croce Rossa Italiana Giuseppe Vernero ha ammesso: "Abbiamo nuclei famigliari prossimi a essere trasferiti in centro del territorio, ci sono donne e bambini piccoli che hanno bisogno di cure differenti rispetto a quelle che via Traves può garantire".

Da qui la necessità di trovare una soluzione diversa, visto che via Traves a fine mese dovrà tornare alla vocazione iniziale, quella di accoglienza per i senzatetto. “Siamo in una situazione di grande difficoltà. C’è un tema di conflittualità sociale. Il Governo assuma la responsabilità di aiutarci o a breve la situazione non sarà tranquilla come vediamo” ha detto Lo Russo.

Il primo cittadino si aspetta che il Demanio dia una mano, garantisca spazi idonei. Insomma, che il Governo non lasci solo il Comune.

Una considerazione fatta anche dal presidente della Croce Rossa Italiana: “Ci vuole una soluzione, siamo in contatto con la Prefettura, con il sindaco”. “Abbiamo valutato alcune strutture, poi non risultate disponibili. Per ogni struttura proposta, facciamo una valutazione tecnica per capire se risponde alle esigenze specifiche, che abbia carattere d’umanità”. Due le ipotesi scartate fino ad ora: l’ex Mardichi in via Bologna e l’ex poligono militare di Vauda. Ma il tempo per trovare una soluzione stringe.

“Stiamo cercando di attrezzarci con soluzioni d’emergenza, l’ex Mardichi aveva uno spazio ampio che avrebbe potuto ospitare le tenso strutture. Ma è stata scartata per gravi problemi. Vauda invece presenta problemi di distanze, di forniture” ha spiegato Vernero.

Di certo, stasera pioverà. E decine di migranti dovranno affrontare una notte in tenda, sotto la pioggia. In attesa dell’arrivo di nuovi pullman.