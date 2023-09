Portici di Carta: la libreria più lunga del mondo omaggia Milan Kundera [VIDEO]

A Milan Kundera sarà dedicata la nuova edizione di Portici Di Carta. Lo scrittore ceco naturalizzato francese, scomparso l’11 luglio, autore di libri, come L'insostenibile leggerezza dell'essere, Lo scherzo, Il valzer degli addii sarà protagonista della sedicesima edizione della rassegna libraria che trasforma il centro città in una libreria a cielo aperto.

Appuntamento il 7 e 8 ottobre

Due chilometri di portici, da via Roma fino in piazza San Carlo, che sabato 7 e domenica 8 ottobr saranno di nuovo animati da oltre 63 librerie torinesi, fra indipendenti, di catena, remainders, antiquarie e bouquinistes, 68 case editrici e 49 espositori “Il libro ritrovato” (libri antichi e fuori catalogo).

“Una manifestazione che continua a essere molto partecipata, con oltre cento eventi in due giorni. Confermato anche quest’anno il numero di espositori, siamo davvero molto soddisfatti dei risultati raggiunti” commenta Marco Pautasso, direttore di Portici di Carta.

Tanti gli ospiti illustri

Sedici aree tematiche accoglieranno dalla narrativa alla saggistica, dai gialli ai fumetti, dai viaggi alla spiritualità e cultura orientale, dalla poesia alla storia e società, dalla scienza alle storie di genere, dalle letture per bambini, bambine, ragazze e ragazzi ai gialli, dall’arte alle lingue, alla storia locale, ai racconti.

Il programma culturale coinvolgerà scrittori e scrittrici da tutta Italia, ma anche ospiti internazionali. Tra gli ospiti: Viola Ardone, Annalena Benini, l’illustratore Barroux, Roberto Colajanni, Lorenza Gentile, Paolo Giordano, Keith Kahn-Harris (Inghilterra), Felicia Kingsley, Beniamìn Labatut (Cile), Michela Marzano, Giorgio Pinotti, Marco Rossari, Tiziano Scarpa, Walter Siti, Chiara Valerio, Elena Varvello.

Oltre ai portici la manifestazione per i suoi eventi coinvolgerà anche l’Oratorio e la Chiesta San Filippo Neri, le Gallerie d’Italia-Torino di Intesa Sanpaolo, Piazza San Carlo oltre ad alcuni Caffè storici, pasticcerie ed esercizi commerciali.

Il centenario di Italo Calvino

Tornano le proposte all’insegna della consapevolezza green al Gazebo Sambuy, grazie a Il Giardino Forbito con il mercato della Biodiversità Googreen, e gli incontri letterari Il giro del mondo in 40 libri per confrontarsi sui temi della multiculturalità, migrazione e inclusione grazie al Centro Interculturale della Città di Torino. Novità di quest’anno è la collaborazione con le Giornate della Legalità della Fondazione per la Cultura della Città di Torino e con Festival del Digitale Popolare.

Tra le iniziative di quest’anno anche la celebrazione del centenario di Italo Calvino: come omaggio i librai di Portici di Carta esporranno sui propri banchi il libro del cuore che più hanno amato di Calvino e i titoli di Adelphi e Clichy.

Tornano infine le passeggiate letterarie: otto appuntamenti, di cui sei curati curate da Alba Andreini e uno da Rocco Pinto e una dalla casa editrice Edt. Tra gli eventi speciali anche l’anteprima “Il salone che verrà” giovedì 5 ottobre al Teatro Gobetti alle ore 11. Una presentazione alle istituzioni, ai partner pubblici e privati, alla stampa e al pubblico del progetto editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026.

Per info e programma: www.salonelibro.it