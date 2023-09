La Fiera del Disco torna in piazza Madama Cristina

Saranno presenti oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia (oltre a qualche straniero), per stuzzicare la curiosità di collezionisti, appassionati e semplici curiosi. Il format della Fiera del Disco di Torino (dal 2002 sempre in Piazza Madama Cristina) è infatti collaudato, e di successo: sono presenti “pezzi rari” per soddisfare le richieste dei collezionisti super esigenti e quelli che cercano proprio “quel disco lì” degli anni ’60 o magari degli anni ’80; ma anche materiale che attira chiunque sia appassionato di musica, dischi, vinile (e non solo).