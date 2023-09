BMG Pharma: Innovazione, Ricerca, Crescita e Impegno per il futuro

BMG Pharma, azienda italiana leader nel settore biotecnologico, annuncia importanti sviluppi e iniziative che testimoniano il suo impegno per l'innovazione, la ricerca scientifica e il miglioramento del benessere umano.

Marco Mastrodonato, fondatore e CEO di BMG Pharma, è una figura di grande esperienza nel mondo dell'innovazione farmaceutica e biotecnologica. Le sue parole riflettono la determinazione e la passione che guidano l’azienda: "Sono incredibilmente orgoglioso dei risultati che BMG Pharma ha raggiunto sin dalla sua fondazione nel 2011. La nostra missione è sempre stata quella di innovare nel campo della biotecnologia e della medicina, e oggi possiamo dire con fiducia di aver compiuto grandi passi avanti”.

Marco Mastrodonato in passato ha guidato operazioni di grande successo, è stato fondatore e presidente di Relife Company, una società specializzata in dermatologia, che è stata successivamente acquisita dal Gruppo Menarini nel 2015 e questa acquisizione ha sottolineato il valore e l'importanza delle innovazioni introdotte da Mastrodonato nel settore: "L'acquisizione di Relife Company da parte del Gruppo Menarini è stata un momento di grande soddisfazione e un riconoscimento dell'importanza della nostra ricerca e dei nostri prodotti nel campo della dermatologia."

Mastrodonato ha una lunga storia di successo nel campo della ricerca e dello sviluppo. Ha guidato anche Sinclair Pharma plc, quotata alla Borsa di Londra e Parigi. Prima come Co-fondatore e poi come Vice Presidente Esecutivo, ha contribuito in modo significativo alla trasformazione dell'azienda in un leader nei settori della dermatologia, della cura del cavo orale e del supporto oncologico. Le sue innovazioni hanno portato alla registrazione di due prodotti dispositivi medici “first in class” presso la FDA e l’UE: "Sinclair Pharma è stata una tappa importante nella mia carriera. Abbiamo lavorato duramente per sviluppare prodotti all'avanguardia in grado di migliorare la vita delle persone, e il successo che abbiamo raggiunto è stato straordinario”. Tutt’oggi i prodotti Sinclair sono sul mercato in tutto il mondo con grande successo.

BMG Pharma forte dell’esperienze del suo amministratore delegato, del suo team altamente specializzato e per le competenze acquisite è oggi un'azienda italiana con una forte presenza internazionale, operando in oltre 75 Paesi attraverso partnership strategiche. L'azienda si è specializzata nello sviluppo e nella registrazione di medical device, integratori alimentari e cosmetici, concentrandosi sulle esigenze dei pazienti in diverse aree terapeutiche, tra cui la cura del cavo orale, la dermatologia e gli integratori alimentari.

Un momento cruciale nella storia di BMG Pharma è stato l'acquisizione di Sigea s.r.l. nel 2018, che ha rafforzato la struttura di ricerca dell'azienda, diventando un punto di eccellenza nella ricerca chimica e biotecnologica sui biopolimeri in Italia: "L'acquisizione di Sigea è stata un passo fondamentale per la nostra crescita. Ci ha permesso di ampliare le nostre capacità di ricerca e sviluppo, introdurci nella medicina estetica e consolidare la nostra presenza in dermatologia. Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento anche in questo settore”, ha dichiarato Mastrodonato.

BMG Pharma crede nella ricerca e nell’innovazione, forte di 206 brevetti, sta continuamente investendo nel centro di ricerca e produzione di Torviscosa (UD), contribuendo allo sviluppo delle sue tecnologie: "La nostra sede a Torviscosa, rappresenta un impegno tangibile per la conservazione della memoria storica e culturale dell'industria chimica italiana. Siamo orgogliosi di far parte di questa tradizione e di contribuire al suo futuro”.

BMG Pharma oggi è concentrata sullo sviluppo della piattaforma tecnologica Hyaluromimethic®, in particolare dei derivati del lipoato, molecole derivate dall'acido ialuronico e l'acido lipoico, che offrono proprietà viscoelastiche e interattive uniche: "I derivati del lipoato rappresentano un pilastro fondamentale per il nostro impegno nella medicina estetica, nell'ortopedia e nella medicina rigenerativa. Siamo entusiasti di aprire nuove frontiere in queste aree”.

L'impegno di BMG Pharma è quello di sviluppare prodotti efficaci e sicuri, a base di derivati chimici in grado di supportare i processi biologici naturali mantenendo l’equilibrio fisiologico dei tessuti e quindi contribuendo al benessere dei pazienti: "Siamo determinati a creare prodotti che siano non solo efficaci, ma anche sicuri e rispettosi dei processi biologici naturali. La salute e il benessere dei pazienti sono la nostra priorità”.

BMG Pharma è pronta ad affrontare le sfide future e ad ampliare ulteriormente la sua presenza internazionale: "Siamo grati per il supporto dei nostri partner e clienti in tutto il mondo e orgogliosi di un team snello capace, competente e trainante e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme per promuovere la salute e il benessere”, così conclude Marco Mastrodonato.

* * *

BMG Pharma è un'azienda italiana specializzata in business B2B a livello internazionale, con una presenza in oltre 75 Paesi. Fondata nel 2011 a Milano da Marco Mastrodonato, l'azienda si è concentrata nello sviluppo e registrazione di medical device, integratori alimentari e cosmetici, offrendo soluzioni innovative in diverse aree terapeutiche. BMG Pharmaè impegnata nella ricerca e sviluppo della piattaforma tecnologica Hyaluromimethic® e di nuove e molecole in grado di migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare: https://bmgpharma.com/