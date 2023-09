Torino e i suoi edifici in stile liberty: Casa Padrini

Sita nel cuore del quartiere Cit Turin, e precisamente al civico 9 di via Cibrario nel punto di incontro tra questa, via Piffetti e l'antica ferrovia di Rivoli, casa Padrini deriva il suo nome dai fratelli che, nel 1900, ne commissionarono la costruzione all'ingegnere Pietro Fenoglio.

Sviluppato su cinque piani, tale edificio ha una struttura particolarmente massiccia, ingentilita dai numerosi affreschi in stile floreale disseminati al di sotto della gran parte delle finestre che si aprono sulle sue pareti.

Oltre a questo, anche i decori in litocemento e le ringhiere in ferro battuto dei balconi riprendono espressamente lo stile dell'edificio, ossia il Liberty.

Parimenti, il corrimano della scala interna a pianta pentagonale irregolare è in ferro battuto, coerentemente con la progettistica propria di Fenoglio.

Una curiosità legata a casa Padrini risale al 1909 anno in cui, secondo quanto dichiarato in una pratica, all'interno dello stabile ed in particolare nei locali dove tuttora esiste un panificio, era presente un forno progettato da Francesco Boglietti su commissione della proprietà Razzetti Garnieri.

Essendo destinata ad abitazione civile, casa Padrini può essere ammirata solo dall'esterno, ma è una tappa irrinunciabile tra gli estimatori di questo stile.