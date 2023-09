L'ascesa degli investimenti istituzionali in Bitcoin

Le istituzioni tradizionali erano inizialmente riluttanti a investire nelle criptovalute, adducendo diverse incertezze. Alcuni criticavano il Bitcoin come una bolla che sarebbe presto scoppiata, mentre altri lo descrivevano come un perturbatore del mercato. Sebbene alcune critiche alle criptovalute persistano, molti investitori istituzionali riversano sempre più spesso ingenti somme di denaro nelle valute digitali.

Gli investimenti istituzionali nel mercato delle criptovalute sono iniziati a metà del 2020, con diverse aziende leader a livello mondiale che hanno acquisito ingenti partecipazioni nelle valute digitali. Sebbene gli investimenti in criptovalute riguardino diverse criptovalute, il Bitcoin rimane la valuta digitale più grande e più ricercata. A giugno 2022, gli esperti hanno stimato che le istituzioni detengono circa il 6,47% di tutti i Bitcoin esistenti.

Diverse istituzioni tradizionali si sono schierate a favore dell'adozione delle criptovalute, definendole il futuro del denaro. Secondo recenti statistiche, Tesla e MicroStrategy vantano le partecipazioni più significative nel Bitcoin attualmente disponibile. Sebbene le strategie di investimento varino da un istituto all'altro, molti istituti investono detenendo Bitcoin.

Investimenti istituzionali in Bitcoin

A differenza dei trader al dettaglio che acquistano e vendono criptovalute per ottenere profitti regolari su piattaforme come immediateedge-fr.com, gli investitori istituzionali spesso acquistano e detengono Bitcoin.

Molti esperti ritengono che il rinnovato interesse degli investitori istituzionali per il Bitcoin sia dovuto al suo significativo potenziale di crescita futura. Gli investitori sono convinti che la diminuzione dell'offerta di Bitcoin e la crescente domanda del mercato faranno salire il suo valore alle stelle nel tempo. Ciò offre agli investitori istituzionali incredibili opportunità di generare enormi profitti dalle loro partecipazioni in futuro.

Anche molti investitori istituzionali stanno ampliando i loro portafogli di Bitcoin per rimanere in sintonia con le mutevoli tendenze dei consumatori. Negli ultimi anni si è assistito a uno spostamento strategico verso i pagamenti digitali e le criptovalute come il Bitcoin stanno facendo da apripista. La crescente adozione del Bitcoin da parte di commercianti, rivenditori e consumatori di tutto il mondo ha reso imperativo per gli investitori istituzionali spostare l'attenzione su di esso.

Il Bitcoin ha creato un mercato globale nuovo e in costante crescita, con notevoli opportunità per gli investitori istituzionali. Oltre a detenere Bitcoin, gli investitori istituzionali sostengono l'ecosistema delle criptovalute in diversi modi.

Alcuni investitori istituzionali come le banche, i money processor e gli exchange investono in Bitcoin attraverso servizi di trasferimento di denaro, conversione di valuta, trading di criptovalute e persino servizi di custodia per gli asset virtuali. Molte istituzioni finanziarie attualmente supportano le transazioni in criptovalute, compresa l'emissione di prestiti in Bitcoin.

Alcune istituzioni finanziarie come Fidelity Investments hanno recentemente iniziato a offrire un'esposizione al Bitcoin attraverso i piani pensionistici. In questo modo i clienti possono investire in Bitcoin utilizzando i loro risparmi per la pensione, avvicinando la criptovaluta al grande pubblico.

Il mining di Bitcoin è uno dei modi più popolari per le aziende di investire in criptovalute. Poiché il processo diventa sempre più competitivo e ad alta intensità di risorse, i minatori si uniscono in pool di mining per combinare le risorse e condividere i profitti. I minatori guadagnano Bitcoin per convalidare le transazioni sulla blockchain. Gli investitori istituzionali gestiscono la maggior parte delle grandi società di mining, che rappresentano alcune delle più grandi partecipazioni in Bitcoin.

Anche altri investitori istituzionali investono in Bitcoin indirettamente, senza detenere i token veri e propri. Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono tra i modi più popolari con cui le istituzioni possono acquisire esposizione al Bitcoin senza acquistare le monete. Mentre questo strumento finanziario è disponibile in Europa e in Canada, gli Stati Uniti devono ancora approvarlo.

Tuttavia, il Grayscale Bitcoin Trust è una buona alternativa per gli investitori statunitensi che cercano investimenti in criptovalute simili agli ETF. Si tratta di un fondo chiuso che segue il valore del Bitcoin in vari mercati. Gli ETF sui futures del Bitcoin sono un'alternativa popolare che consente di investire in contratti futures.

Anche molti investitori istituzionali stanno investendo sempre più in progetti blockchain per acquisire esposizione al Bitcoin. Altre possibilità di investimento in Bitcoin per le istituzioni sono la finanza decentralizzata (DeFi), i gettoni non fungibili (NFT) e il metaverso.

Il rinnovato interesse degli investitori istituzionali per il Bitcoin presenta maggiori opportunità di crescita economica e di sviluppo. Tuttavia, può essere un'arma a doppio taglio con notevoli rischi imprevisti. Quindi, investire con cautela.