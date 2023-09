Nitto Atp Finals, continua il "Trophy Tour"

Continua il “Trophy Tour” delle Nitto ATP Finals, che porterà la coppa della prestigiosa competizione sportiva in alcuni luoghi simbolo della città. Da oggi e fino a giovedì 28 settembre il trofeo sarà visibile al pubblico nelle vetrine di Torino Urban Lab, in via Milano 2A.

Le prossime tappe del “Trophy Tour” - il calendario è in costante aggiornamento - saranno visibili sul sito dell’evento NittoATPFinals.com.

A poco più di un mese dall’inizio del torneo, Torino sta già iniziando a vestirsi con i colori del grande tennis. Nelle prossime settimane, tra piazze, portici e strade, tutto ci parlerà dell’evento che dal 12 al 19 novembre vedrà affrontarsi, per la terza volta nella nostra città, gli otto tennisti più forti del mondo e le migliori otto coppie di doppio.

I torinesi e i turisti che affollano la città stanno cominciando a familiarizzare con i volti dei partecipanti alle Nitto ATP Finals; sotto i portici di via Po sono infatti esposti alcuni banner con le immagini e le schede dei primi qualificati alla terza edizione del torneo: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic (vincitore delle Nitto ATP Finals dello scorso anno) e Daniil Medvedev. Fino al 14 ottobre la mostra sarà visibile nel tratto di via Po compreso tra piazza Castello e via Rossini, mentre dal 6 novembre al 19 novembre si sposterà tra piazza Castello e via Accademia Albertina.

Ogni nuovo giocatore che si qualificherà alle Nitto ATP Finals verrà inoltre celebrato con una spettacolare proiezione luminosa sulla guglia della Mole Antonelliana, il luogo più iconico della città.

Con l'intento di avvicinare sempre più persone alla pratica del tennis ricordiamo infine che venerdì ha avuto inizio “Tennis in Città”, la manifestazione che scandirà i fine settimana che ci separano dall’inizio delle Nitto ATP Finals con alcune tappe che animeranno parchi e altri luoghi di Torino. Dopo l’avvio in piazza San Carlo, il prossimo appuntamento è previsto in piazza d’Armi dal 29 settembre al 1 ottobre.