“Puliamo il mondo” a Volpiano, coinvolte le scuole e i cittadini

Nel fine settimana a Volpiano si è svolta la manifestazione «Puliamo il mondo», organizzata dal Comune e dalla sezione locale di Legambiente, in collaborazione con Unione Net, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti abbandonati in alcune zone del paese. Venerdì 22 settembre le bambine e i bambini delle classi quinte delle scuole primarie sono stati impegnati in questa iniziativa, mentre al sabato circa trenta persone, tra adulti e ragazzi, hanno indossato guanti e pettorine hanno ripulito la zona del parco di via Trento.

Commenta Andrea Cisotto, assessore all’Ambiente del Comune di Volpiano: «Abbiamo rinnovato l’appuntamento con “Puliamo il mondo”, una manifestazione molto importante, volta a sensibilizzare le persone sul problema dell’abbandono dei rifiuti, con risvolti sia educativi che concreti sul nostro territorio».

Così Barbara Sapino, assessora alla scuola del Comune di Volpiano: «Come lo scorso anno abbiamo proposto questa attività agli studenti delle classi quinte della scuola primaria che si sono dimostrati molto attenti e sensibili al tema dell’ambiente; queste iniziative li aiutiano ad acquisire consapevolezza e rispetto per tutto ciò che ci circonda».