Torino e Cuneo fanno del Piemonte il primo della classe, ma sempre più aziende vorrebbero dilazioni dei mutui

Continua a crescere la produzione industriale del Piemonte: a giugno il dato è in aumento dell'1,6%. Un risultato che permetterebbe, se non si guadagnasse nulla da qui a fine anno, di archiviare il 2023 con un +1,5%.

" Il contesto internazionale è ancora molto complesso, tra costo del denaro e inflazione - dice il presidente di Unioncamere, Gian Paolo Coscia - e anche la guerra non accenna a finire. Ma i risultati restano buoni e continuiamo a lavorare su trasformazioni come il green e il digitale".

Altre ombre arrivano dagli ordinativi interni, che colpiscono anche quei mezzi di trasporto che trainano gli altri parametri (-1,1%). Cala l'aerospazio, mentre tiene solo la componentistica. Non per nulla cala il clima di fiducia della manifattura piemontese nel suo insieme.

Ma la frenata di alcuni colossi globali come la Cina aprono a scenari meno rassicuranti (con effetti a catena su Germania e quindi sull'Italia). E l'aumento dei tassi di interesse rende ancora più necessario un rapporto di fiducia e dialogo tra le imprese e il mondo delle banche. "Lo è sempre stato, insieme alla sburocratizzazione - dice Coscia -, ma l'accesso al credito rende la situazione più grave. E cresce la voglia da parte delle imprese, a cominciare dell'agricoltura, per chiedere il rinvio delle rate dei mutui 2023, come accadde con il Covid".

Ma la pandemia ha lasciato dietro di sé anche lezioni "positive". Per esempio la decisione di limitare le delocalizzazioni, riportando produzioni e forniture vicino a casa per evitare nuovi shock.

E se circa un'impresa su 100 ha delocalizzato in passato, soprattutto tessile e mezzi di trasporto, circa 10 su 100 lo ha fatto per l'approvvigionamento dei materiali. E se la quota è del 32% per la produzione (22% l'approvvigionamento), circa una su due ha deciso di riportare tutta la produzione in Italia o di farlo in futuro. Altre due su dieci si affideranno quantomeno a Paesi vicini (nearshoring).