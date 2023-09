Regionali, Saracco si sfila: "Al Politecnico serve guida seria ed indipendente"

Sulla carta Saracco avrebbe quindi avuto il tempo di presentarsi alle Regionali 2024. Oggi però in una nota annuncia ufficialmente di farsi da parte. "Intendo continuare a garantire - si legge nelle parole diffuse dall'Ateneo di corso Duca- una guida ferma e indipendente al Politecnico fino alla fine del mio mandato per diversi motivi" . "Sono stati avviati - spiega - importanti progetti sia a livello locale (città della manifattura e della mobilità sostenibile a Mirafiori, città dell'aerospazio in Corso Marche in primis) sia a livello internazionale (attrazione di talenti per il contrasto della denatalità) che hanno generato sinergie di importanza strategica e richiedono la mia attenzione. Stiamo predisponendo un bilancio economico preventivo che ha oramai assunto un volume e un impatto importante non solo per il nostro Ateneo, ma anche per il suo contesto territoriale di riferimento".