Ancora un venerdì nero a Torino e provincia per il trasporto pubblico: sciopero di 24 ore di bus, tram e metro

Venerdì "nero" per gli studenti, lavoratori e utenti che usano bus, metro e tram per spostarsi a Torino e provincia. Per il 29 settembre l'USB ha proclamato uno sciopero nazionale, della durata di 24 ore, del trasporto pubblico locale.

Le fasce di garanzia

Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce. Nel capoluogo piemontese e prima cintura i pullman e la linea 1 circoleranno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Il medesimo orario di apertura sarà garantito dai centro servizio. I mezzi extraurbani ed il sostitutivo SfmA - Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres saranno operativi da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. La Sfm1 Rivarolo-Chieri circolerà dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Possibili disagi