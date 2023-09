Santena, furti di "oro rosso" messi a segno al cimitero: trafugati oltre 370 vasi di rame

Le forze dell'ordine locali sono già al lavoro per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia. Il Sindaco ha assicurato alla comunità che saranno fatti tutti gli sforzi necessari per ripristinare la dignità del cimitero e per garantire che tali atti non si ripetano. "Invito tutti a collaborare con le autorità, fornendo qualsiasi informazione utile che possa aiutare nell'indagine", ha aggiunto il Sindaco.