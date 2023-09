L'azienda spinge i dipendenti a fare volontariato in orario di lavoro: Gruppo Intergea garantisce 4 ore retribuite al mese

Con l’evento “Over The Dream” il Gruppo, fondato nel 2003 a Borgaro Torinese e guidato da Alberto Di Tanno, ha festeggiato i vent’anni di attività con i suoi 870 collaboratori. “In vent’anni siamo cresciuti a pieno ritmo – ha aggiunto il presidente - abbiamo superato il miliardo di euro di ricavi e siamo primi in Italia per auto vendute, risultati ottenuti grazie al lavoro, alla costanza e alle capacità di tutti, manager e staff. A loro va il mio ringraziamento e il mio incoraggiamento per andare verso nuovi sfidanti traguardi”.