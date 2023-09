Il benvenuto di Nichelino ai due nuovi parroci don Davide Chiaussa e don Alberto Vergnano

"La scorsa settimana abbiamo salutato Don Riccardo, Don Fabrizio e Don Gianfranco che, dopo aver servito fedelmente nelle nostre parrocchie per molti anni, sono stati trasferiti in altre sedi a seguito di una riorganizzazione voluta dalla Curia", ha dichiarato il primo cittadino. "Abbiamo dato il benvenuto ai nuovi parroci, Don Davide e Don Alberto, con una Messa celebrata dall'Arcivescovo Repole. Sono chiamati a svolgere il loro incarico su 5 parrocchie e sono certo che lo faranno con passione e devozione. La comunità nichelinese sarà in grado di rispondere a questo cambiamento come ha sempre fatto, in modo forte e coeso", ha concluso Tolardo.

L'impegno su 5 parrocchie

I nuovi parroci hanno esordito ringraziando il lavoro di chi li aveva preceduti e per l'accoglienza ricevuta. Nichelino ha voltato pagina per iniziare il cammino nel segno di un cambiamento nella continuità con don Davide e don Alberto.