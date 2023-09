Grattacielo evacuato, Rsu e Oo.ss. scrivono ai vertici della Regione: "Episodio inaccettabile, ci dovete spiegazioni"

"Quello che chiediamo adesso", scrivono Rsu e Ooss, "è di essere informate, in via ufficiale e in modo dettagliato, su quanto realmente accaduto, superando le notizie incomplete o contraddittorie conseguenti all’evento, veicolate sia da parte degli organi di stampa che tra i dipendenti; di avere spiegazioni rispetto al mancato utilizzo del sistema di diffusione sonora (EVAC) per informare correttamente il personale e gestire ordinatamente il flusso delle persone nell’esodo; di sapere perché non siano stati coinvolti i componenti delle squadre di primo intervento per l’attuazione della procedura ordinata di evacuazione, essendo all’uopo deputati; di avere delucidazioni sul Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e sulla sua applicazione, ancorché forse non di emergenza, è inaccettabile in una struttura che ospita regolarmente oltre 2000 persone; di fornire indicazioni precise, anche a uso del personale interno, rispetto alla gestione dell’emergenza e di eventuali evacuazioni con riguardo ai lavoratori non dipendenti dell’Ente e ai visitatori che possono trovarsi coinvolti in situazioni di emergenza, come nel caso di venerdì, rispetto alla conferenza stampa in corso in Sala trasparenza durante la procedura in questione e al suo utilizzo anche successivo all’ordine di evacuazione del palazzo".