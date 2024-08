L'ultima idea ispirata alla vicenda di corso Belgio, una mostra d'arte a tema arboreo: “Mandaci il tuo albero”

Proseguono le iniziative del Comitato “Salviamo gli alberi di corso Belgio”, il gruppo di cittadini che da oltre un anno si è attivato per bloccare il progetto del Comune di sostituzione della storica alberata, per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di conservare il patrimonio arboreo urbano.

La call artistica

Questa volta, però, non si tratta di azioni in tribunale, bensì di una call artistica che ha come focus, appunto, gli alberi. La raccolta è stata aperta nei giorni scorsi e durerà fino al 30 settembre: chi vorrà, potrà mandare il proprio lavoro realizzato con la tecnica pittorica preferita con l'obiettivo di realizzare una mostra collettiva in programma in autunno: “Si tratta - spiegano dal Comitato – di una raccolta di disegni e opere che rappresentano il cuore della relazione dei cittadini con gli alberi, perché meritano di essere difesi in quanto esseri viventi: chiunque potrà raccontare il proprio modo di vedere, sentire, intendere gli alberi attraverso l'arte, non solo come fornitori di servizi ecosistemici, ma come compagni di vita nella quotidianità e nel quartiere”.

La mostra

La mostra si intitolerà “L'albero” e verrà allestita il prossimo ottobre: le opere andranno inviate all'indirizzo “AlberArte c/o Orologeria Reali, corso Belgio 70 - 10153 Torino” insieme alla liberatoria scaricabile a questo link: https://drive.google.com/file/d/1A6dOgfzVh-rMVp2l6V_sYuyjsivkyRfs/view?usp=sharing; per informazioni, invece, è possibile contattare il Comitato all'indirizzo e-mail salviamoglialbericb@gmail.com.

Le altre iniziative

Nel frattempo, però, tra agosto e settembre verranno realizzate altre iniziative artistiche curate dal gruppo AlberArte: “L'idea – proseguono - unisce la passione per l'arte con l'impegno per la difesa dell'ambiente: invitiamo la comunità a esprimere, con un gesto di solidarietà e consapevolezza, il rapporto emotivo individuale e collettivo con gli alberi, riflettendo sulle minacce che li affliggono in tutto il territorio comunale, con particolare riferimento agli abbattimenti previsti dell'alberata di Corso Belgio, a quelli già avvenuti sull'alberata Corso Umbria o quelli che minacciano il Meisino e altre zone della città”.

Seconda edizione

Non si tratta, però, di una novità: il progetto, infatti, è alla sua seconda edizione. Lo scorso anno, in collaborazione con gli studenti del Primo Liceo Artistico di Torino, sono state realizzate oltre 150 opere esposte successivamente nelle aule dell'istituto e in diversi “punti d'arte” in corso Belgio e lungo Po Antonelli; la stessa cosa avverrà anche quest'anno in altre zone della città tra cui il Meisino e i quartieri Vanchiglietta e San Donato. Gli attivisti sono anche alla ricerca di artisti che vogliano sposare e promuovere la causa.