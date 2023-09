Sacco (M5S) attacca la giunta Cirio: "Rimandata la discussione sull'istituzione della Procura nazionale del lavoro"

"Per il Centrodestra la sicurezza sul lavoro non è una priorità. Questa mattina, in Consiglio regionale, le forze di maggioranza hanno deciso di non discutere la nostra mozione che impegna la Giunta regionale a sensibilizzare il Parlamento in merito all’istituzione della Procura nazionale del lavoro, un organo utile ad affrontare con indagini incisive e rapide le grandi tragedie che continuano a verificarsi e, al contempo, a garantire la presenza di un pool di pubblici ministeri esperti nei procedimenti penali", attacca Sean Sacco, Consigliere regionale del M5S.

"Nella scorsa legislatura i parlamentari del Movimento 5 Stelle avevano presentato una proposta di legge a tal fine, avviando un iter che si è interrotto in seguito allo scioglimento delle Camere. La proposta è stata poi avanzata nuovamente all’avvio di questa legislatura, ma non è ancora stata discussa. A fine agosto la strage di Brandizzo, nella quale hanno perso la vita cinque persone, ha riacceso l’attenzione sul tema. Personalità autorevoli della magistratura e del mondo sindacale hanno rimarcato l’esigenza di dare vita alla Procura nazionale del lavoro. Ma per il Centrodestra piemontese non c’è alcuna urgenza…".

"Continueremo a piangere i morti, a commemorarli a tragedia avvenuta. Il Consiglio regionale non è in grado di comprendere l'emergenza legata alla sicurezza sul lavoro, le priorità sono le elezioni e le poltrone", conclude Sacco.