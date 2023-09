Morta a 21 anni per malattia, domani a Torino fa tappa il "Viaggio" per ricordare Chiara

Il VIAGGIO CON GLI OCCHI DI CHIARA farà tappa alla Banca degli Occhi della Città della Salute di Torino domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 14,30 (presso l’Aula del Centro Trapianto di fegato). È un progetto per non dimenticare una ragazza generosa e per ricordare all’Italia l’importanza e la forza del dono. La Banca degli occhi si trova presso il primo piano del Padiglione giallo dell’ospedale Molinette di Torino.