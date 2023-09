Entro il 2026 l'80% dei bus e tram sarà elettrico: al via selezione di 10 ingegneri/informatici per il team "mobilità futura"

Dieci ingegneri/informatici

Gtt e Fondazione Links hanno deciso quindi di lanciare una selezione per individuare dieci ricercatori con laurea in ingegneria ed informatica che, dalla fine del 2023, daranno vita ad un Centro di Innovazione congiunto. Un progetto finanziato con 1.2 milioni di euro della Fondazione Compagnia di San Paolo, in accordo con la Città di Torino. Dopo i due anni di training on the job presso la Fondazione Links, il gruppo dei dieci selezionati verrà trasferito all'interno delle strutture di GTT.