Piemonte Home Design porta la casa del futuro alla Singapore Design Week 2023 con la mostra "Design Assemblies"

Flessibilità, made in Italy, sostenibilità: sono questi gli ingredienti della casa del futuro, raccontata attraverso i prodotti di 32 aziende piemontesi del settore casa nell’edizione 2023 della Singapore Design Week sotto il cappello di Piemonte Home Design.

Piemonte Home Design è il progetto di promozione del sistema casa piemontese, promosso da Camera di commercio di Torino e Politecnico di Torino con l’obiettivo di creare un brand territoriale competitivo sui grandi mercati internazionali, in collaborazione con Calibro Zero, Gianmarco Cavagnino, Arcos Interior e Istituto Europeo del Design (IED).

Con un pubblico di più di 300.000 visitatori, la Singapore Design Week (SDW) è uno dei festival di design più prestigiosi dell'Asia: dal 22 al 25 settembre il Piemonte è stato protagonista allo Stamford Arts Center con “Design Assemblies”, l’esposizione che esplora lo stile italiano più innovativo attraverso i prodotti delle aziende del territorio.

Con una modalità all’avanguardia nel settore, questa esposizione ha presentato i prodotti piemontesi all’interno di una casa modulabile, la “Casa Plug-in”, in cui lo spazio domestico è in grado di cambiare funzione in base alle esigenze degli abitanti: il bagno, la cucina e gli spazi di stoccaggio sono realizzati come componenti intercambiabili, secondo il modello di sviluppo lanciato nel 2020 dal progetto Piemonte Home Design.

Questi modelli, completi e personalizzabili, sono stati presentati in un'unica soluzione ai promotori immobiliari internazionali, evidenziando il Piemonte come una forza competitiva consolidata in un settore con notevole potenziale.

Design Assemblies – 22-25 settembre, Stamford Arts Center, Singapore

Invece di concentrarsi su designer e marchi noti, l’esposizione "Design Assemblies" mira a mostrare il design per la casa come un insieme che aggiunge valore a produzioni contemporanee, artigianali e innovative. Il risultato è una casa completamente arredata concepita come uno spazio giocoso ed elegante, in cui la composizione finale deriva da un approccio di design olistico che amplifica il potenziale degli elementi individuali, facendoli lavorare insieme per un unico scopo: uno stile di vita sostenibile.

La mostra è un audace tentativo di affrontare le questioni più urgenti del nostro tempo: dalla crescente scarsità di spazi all'invecchiamento della popolazione e alla sempre più complessa armonizzazione tra lavoro e vita.

L'esperienza di visita a Singapore iniziava con la narrazione delle radici storiche del settore arredo in Piemonte, consentendo ai visitatori di scoprire le influenze che hanno plasmato i principi di design al centro dell’esposizione. Si entrava poi nella "Casa Plug-in", il modello che immagina spazi abitativi vivibili, flessibili e interconnessi, dove il design si fonde con le esigenze della vita quotidiana, ridefinendo la nostra idea di casa. C’era spazio anche per l’immaginazione, con l’esplorazione del catalogo di forme, colori e materiali messi a disposizione per progettare direttamente sul posto la casa dei sogni.

Possibilità infine di incontrare le 32 aziende che stanno dietro i componenti che danno vita alla Casa Plug-in, raccontate attraverso le loro produzioni più significative, in grado far convivere esigenze contemporanee come la sostenibilità e l'efficienza energetica con tendenze di lifestyle e design che mettono al primo posto il comfort, la natura e il tempo libero.

"Design Assemblies", curata dagli architetti Francesco Carota e Francesca Frassoldati, è un progetto di Camera di commercio di Torino, Politecnico di Torino - China Room, in collaborazione con Calibro Zero, ID Integrated, Club Asia e Bonucci e Associati, con il patrocinio dell’Ambasciata d'Italia a Singapore.

PIEMONTE HOME DESIGN

Con il supporto di un team di ricercatori, sviluppatori internazionali ed esperti di comunicazione, Piemonte Home Design ha creato a partire dall’ottobre 2019 una rete di aziende del sistema casa, selezionate per i loro prodotti che mostrano la capacità di innovazione della regione. I prodotti piemontesi sono stati utilizzati per creare la Casa Plug-in, una soluzione abitativa modulare in cui gli spazi interni (bagno, cucina, ripostigli) sono concepiti come plug-in intercambiabili che possono essere riconfigurati in vari modi e combinati con un sistema di vani e decorazioni flessibili, offrendo una facile flessibilità nella progettazione degli ambienti domestici. Questa soluzione abitativa innovativa può essere interpretata in modi diversi, a seconda delle esigenze dei committenti. Parallelamente alla soluzione abitativa, le aziende coinvolte hanno intrapreso un percorso di marketing e internazionalizzazione per individuare tendenze e soluzioni adatte ai Paesi di destinazione.