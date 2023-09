Domenica 1° ottobre Rivoli ospita la Festa dello Sport

Una giornata dedicata a provare discipline sportive differenti, appassionandosi e divertendosi. La Città di Rivoli e il Consorzio TurismOvest, in collaborazione con le realtà sportive, organizzano per domenica 1° ottobre una nuova versione della Festa dello Sport, per la prima volta in piazza Aldo Moro. Un modo per permettere soprattutto ai più giovani di scoprire le tante e differenti possibilità di fare sport che offre Rivoli.

“Questa edizione sarà una vera e propria Festa con la partecipazione delle realtà sportive del territorio, musica, dimostrazioni e prove per il pubblico – dichiara l’assessore allo Sport e vicesindaco di Rivoli Laura Adduce –. È nostra volontà quella di veicolare lo sport inteso non solo come strumento per un corretto sviluppo psico- fisico, ma anche come una palestra capace di insegnare valori, principi e spirito di gruppo, capace di favorire la socializzazione. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito a questo bellissimo progetto”.

Dalle 10 alle 19 sarà possibile avvicinarsi gratuitamente a pratiche diverse, sotto la supervisione e le indicazioni di allenatori ed istruttori. Inoltre, a partire dalle 14 è in programma la premiazione degli atleti che si sono distinti nel corso dell’anno. Dalle 15,30 si susseguiranno dimostrazioni preparate dalle realtà sportive del territorio. Tante le discipline sportive presenti, tra queste hockey, pattinaggio, pugilato, pallavolo, basket, danza, ginnastica ritmica, ginnastica posturale e dolce, nordic salking, twirling, karate, judo, kung-fu, calcio, rugby, aikido, kemo-vad, cross fit, tennis e padel.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sulle pagine social di TurismOvest e della Città di Rivoli.