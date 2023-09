Agap di Grugliasco, l'ex Bertone vede la sua fine: ancora 570 vetture e a fine novembre lo stop

Ultimo tratto di strada per una fabbrica storica come la Agap di Grugliasco. Proprio quella ex Bertone che era diventata uno stabilimento di primo piano per Maserati, con il nome di Giovanni Agnelli, ma che poi ha imboccato la strada del declino con il trasferimento di buona parte dei lavoratori a Mirafiori.



A Grugliasco è rimasta la lastratura, ma secondo i rappresentanti dei lavoratori anche in questo caso la parola "fine" è vicina. Quel 2024 che era stato annunciato, ma che ora è ufficiale. "Ci hanno appena comunicato che la produzione cesserà a fine novembre - dicono le rsa di Fiom Cgil -. Ci sono da fare ancora 570 vetture, 10/14 vetture al giorno con 22 addetti".