L'Oftalmico, un piacere per la vista: parte il progetto di restauro della facciata su via Juvarra [FOTO]

L'Oftalmico si fa bello. O meglio, si rifà il trucco: prende il via il progetto di restauro della facciata su via Juvarra, un piano dal titolo " Ospedale oftalmico: il percorso di un presidio nel cuore della città di Torino ".

Un destino diverso

Il destino di questo ospedale sembrava quello di trasformarsi in un presidio territoriale. Il luogo di cura sarebbe dovuto essere smembrato tra ospedale Giovanni bosco e Casa della salute. Nel gennaio 2020, però, il direttivo dell'ospedale ha cercato di invertire la rotta intraprendendo un percorso diverso e cercando di riportare la struttura a presidio ospedaliero, investendo sul personale, sul poliambulatorio e sulle sale operatorie durante il periodo del covid.

Un lungo percorso

"Oggi essere qui e vedere i risultati di questo lavoro è importante per far notare cosa è stato fatto dalla nostra giunta sull'area metropolitana", ha aggiunto l'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi. "Questo ospedale è un riferimento a livello piemontese - ha aggiunto - il nostro obiettivo è di incrementare i lavori per migliorare la struttura sempre di più".