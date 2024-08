Nichelino, rubano una vettura e poi vanno a schiantarsi contro la rotatoria di via Cuneo

Prima rubano la vettura e poi, forse per l'alta velocità (o perché in preda ai fumi dell'alcol o della droga), vanno a schiantarsi contro la rotatoria di via Cuneo. E' successo nello scorso fine settimana a Nichelino.

La fuga di gran corsa dall'auto rubata

Il gran botto ha subito catturato l'attenzione di alcuni residenti che hanno avvertito sia i soccorsi che le forze dell'ordine. Ma prima che arrivassero sul posto, tre persone - secondo quanto riferito da alcuni testimoni - sono uscite in qualche modo dall'auto e si sono allontanate rapidamente.

Le immagini delle telecamere di zona

Dai rilievi poi fatti sulla vettura, una Renault Clio, è subito emersa che era stata rubata, di qui la necessità di darsela a gambe da parte degli occupanti. Ora, grazie alle immagini delle telecamere di zona, gli investigatori puntano a ricostruire meglio la dinamica dell'incidente e ad acquisire elementi utili per individuare i fuggitivi.