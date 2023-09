Ottobre mese della vista: le iniziative organizzate dai Lions International

Anche quest’anno, per il “mese della vista”, il Lions Club International è impegnato in diverse attività al servizio delle persone non vedenti e ipovedenti, la cui vita è spesso gravata non solo da difficoltà fisiche, ma anche da importanti impegni economici per garantirsi una quotidianità il più possibile vicina alla normalità.

Il Lions Club del Distretto 108 IA1 organizza un’intera giornata dedicata alla scoperta delle attività dedicate all’accompagnamento dei non-vedenti.

“Anche il Mese della Vista si svolgerà nel segno della ‘gentilezza’, con tante iniziative che confermano l’impegno che ho preso all’inizio del mio mandato” dichiara Governatore Michele Giannone.

Domenica 8 ottobre il bus partirà da Torino alle ore 8.45, con destinazione “Centro Cani Guida” di Limbiate (arrivo previsto per le ore 11).

Qui si potranno vedere dimostrazioni a cura degli istruttori dei cani guida Lions e conoscere i piccoli futuri accompagnatori delle persone non vedenti; con questa importante iniziativa vengono letteralmente “donati due occhi a chi non vede”, oltre alla tenerezza che un amico a quattro zampe porta nella vita di chi lo adotta.

Il Servizio cani guida dei Lions nasce nel 1959. Ad oggi i cani addestrati e consegnati sono 2286. Ogni anno si consegnano mediamente 50 cani guida e i non vedenti in lista di attesa sono circa 130. Tutti coloro che fanno richiesta per un cane guida devono compilare un modulo presente sul nostro sito internet www.caniguidalions.it.

Sempre sul sito web sono disponibili diverse testimonianze di chi ha avuto in dono un cane guida e di come sostenere il progetto.

Dopo il pranzo, si partirà per il Centro Raccolta Occhiali Usati di Chivasso con visita prevista per le ore 16.30 e rientro a Torino alle ore 18.30. Questi occhiali avranno nuova vita per le persone che ne hanno bisogno ma non hanno i mezzi per acquistarne di nuovi.

I costi del bus dipenderanno dal numero di aderenti, mentre il pranzo costa 36,00 Euro.