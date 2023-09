Cantieri in Borgo Dora, la Lega alza la voce: “I nostri commercianti come quelli di via Po, servono sgravi”

Una richiesta chiara e precisa si è levata dal gruppo consiliare della Lega in Circoscrizione 7: imitare via Po e, alla luce dei cantieri che stanno interessando e interesseranno Borgo Dora, garantire sgravi fiscali ai commercianti attivi sul quartiere.

Riduzione di Cosap e Tari

In particolare, il capogruppo Daniele Moiso e la vice-capogruppo Daniela Rodia chiedono una riduzione del 30% su Cosap e Tari: “Borgo Dora – precisano i consiglieri – è ostaggio dei cantieri per il rifacimento della fognatura e della ripavimentazione dello slargo. Con il progetto PINQUA Porta Palazzo per la manutenzione del suolo sarà ostaggio dei cantieri per altri 2 anni”.

Equiparazione con via Po

In definitiva, i leghisti propongono una soluzione che non ammetta discriminazioni: “Crediamo sia importante – concludono - che i commercianti e i piccoli artigiani di Borgo Dora vengano equiparati ai commercianti di Via Po”.