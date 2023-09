Da via Artom alla stazione di Nichelino in bici: 1,3 milioni per la ciclabile che nascerà nella primavera 2024

La scelta (della presentazione ufficiale) è arrivata non a caso nella Settimana europea della mobilità. A Nichelino nascerà entro la primavera del 2024 una ciclabile che collegherà la stazione con via Artom, arrivando nel cuore di Mirafiori sud. Un progetto che prevede un investimento di circa 1 milione e 330 mila euro tra Città Metropolitana e Comune di Nichelino, con anche un contributo da parte della Regione.

Soluzioni progettuali all'avanguardia

Al risultato finale si arriverà con soluzioni diverse che si completeranno in un unico disegno, con strade urbane ciclabili come in viale Segre e e via S. Matteo, piste ciclabili in sede propria lungo i nodi di collegamento tra assi stradali ad alto flusso veicolare, l'inserimento di isole verdi di separazione dal traffico con la conseguente riqualificazione di diversi tratti di strada come nel caso di via Miraflores.

Il sindaco Giampiero Tolardo, presentando l'opera nel centro Grosa di Nichelino, ha parlato della necessità di fare sempre più piste ciclabili per ridurre inquinamento e incidenza dei gas di scarico, sottolineando - dati alla mano - come il numero di decessi per malattie cardiovascolari sia in costante aumento negli ultimi 20 anni.

"Una Nichelino più green e sostenibile"

"Sappiamo che è un progetto che passa all'interno della città, che creerà qualche disagio, che toglierà qualche parcheggio, magari che a qualcuno non piacerà, ma viene fatto perché è fondamentale andare in questa direzione anche pensando alle nuove generazioni", ha concluso il primo cittadino. Per una Nichelino più green e sostenibile.