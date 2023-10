Sporcizia e degrado in Piazza Sofia, Catizione (Lega): "I cittadini sono esasperati, chiedono risposte"

Sporcizia e degrado portati da furgoni e roulotte in sosta abusiva: è la situazione in piazza Sofia denunciata oggi in Consiglio comunale da Giuseppe Iannò (Torino Libero Pensiero) e Giuseppe Catizione (Lega). I due consiglieri hanno riportato numerosi episodi di denuncia dei residenti del quartiere Regio Parco come la presenza di minori che rovistano nei bidoni dell'immondizia, falò nell'area giochi del Parco della Confluenza e numerose risse, in particolare in un bar di via Cravero.

"Penso che questo Comune sia molto latitante sul versante della sicurezza - ha commentato Iannò - e bisogna intervenire in qualche modo. Sono passati due anni e i problemi stanno peggiorando, le persone hanno paura di uscire di casa".

"Questa è la seconda interpellanza su quest'area - ha proseguito Catizone - Il sottoscritto e i cittadini si aspettano delle risposte. La zona nord è diventata un campo rom diffuso: possibile che non si possano sequestrare questi mezzi che continuano a girare in lungo e largo? Perchè non facciamo intervenire i servizi sociali? Ci sono bambini scalzi che vanno a lavarsi nei toretti, dobbiamo garantire loro una condizione dignitosa. Quei caravan devono scomparire, ci sono dei cittadini esasperati che chiedono delle risposte".

In risposta, l'assessora alla sicurezza Gianna Pentenero ha specificato che non tutti i veicoli in sosta sono abusivi. "La sosta del caravan sul suolo stradale non costituisce campeggio - ha spiegato - a meno che non sia appoggiato sul suolo tranne che con le ruote, non emetta fluidi di scarico e non siano presenti strutture. I controlli vengono fatti ma non sempre siamo di fronte ad attività che possano risultare illecite, l'area del capolinea del bus 62 è un'area di libero parcheggio, l'approvvigionamento alle fontane pubbliche è libero e non può essere vietato. Sono pervenute varie segnalazione sulla presenza dei nomadi e sono stati svolti controlli dalle forze dell'ordine, mentre non sono giunte segnalazioni per risse o per falò nel Parco della Confluenza. Il controllo è costante e frequente nel tempo".