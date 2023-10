Al Giardino Sambuy, la prima aiuola didattica coltivata a vite

Per la prima volta ai Sambuy la Poesia a Gettone di Arianna Abis nei panni di un personaggio dormiente che attenderà il gettone dei passanti per raccontare le sue poesie, filastrocche e storie illustrate. La tecnica da lei utilizzata è quella del kamishibai, un antico metodo giapponese per raccontare storie: in una valigetta in legno vengono inserite delle tavole illustrate e lo spettatore vede l’immagine scelta mentre la narratrice racconta la storia.