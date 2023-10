Istituto Confucio: musica e poesie nel Cortile del Rettorato

Per celebrare la Festa di Mezz’Autunno, importante ricorrenza del calendario tradizionale cinese, l'Istituto Confucio dell’Università di Torino organizza I Palazzi di Selene, un “evento sonoro” di musica e poesia che si terrà nei giorni 3, 4 e 5 ottobre, dalle 17 alle 20, nel Cortile del Rettorato. Il pubblico potrà ascoltare le registrazioni di una selezione di poesie cinesi dedicate alla Luna, recitate sia in cinese sia in italiano e intervallate da frammenti musicali.



Lo spettacolo è integrato da pannelli illustrativi che presentano la Festa di Mezz’Autunno e inseriscono le poesie in un quadro culturale di riferimento. Leggendo i testi dei componimenti, con traduzioni originali in italiano, gli spettatori potranno entrare nel fascino evocativo di questa festività dedicata alla Luna.





La Festa di Mezz’Autunno (中秋节, zhongqiujie) cade in coincidenza con il momento in cui la luna si trova alla massima distanza dalla Terra e si presenta ai nostri occhi all’apice della sua luminosità: quest’anno si festeggia il 29 settembre. È una ricorrenza antica, ma tuttora molto sentita dai cinesi: vi è ancora l’abitudine di uscire, la notte, per ammirare la luna. Ad accompagnare i festeggiamenti non mancano mai gli yuebing (月饼), i “dolci della luna”, sorta di focacce circolari piatte, farcite con frutta, canditi e spezie.